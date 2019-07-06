الخارجية: رئيس المجلس العسكري أجرى مباحثات مع موسيفيني في يوغندا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني خلال زيارة قصيرة اليوم (الجمعة) لأوغندا استمرت عدة ساعات، تمّ خلالها الاتّفاق على برنامج عَمل ثنائي بين البلدين في الفترة المُقبلة، يرتكز على تَوضيح المَعلومات بشأن التّطوُّرات السياسية بالبلاد.
وقال وكيل وزارة الخارجية المُكَلّف السفير عمر دهب فضل في تصريحاتٍ عقب عودة رئيس المجلس العسكري إلى الخرطوم مساء اليوم،، إنّ رئيس المجلس العسكري التقى الرئيس يوري موسيفيني خلال زيارة قصيرة لأوغندا، وأجريا مُحادثات لعدة ساعات، تمّ خلالها الاتّفاق على برنامج عَمل ثنائي بين البلدين في الفترة المُقبلة، يرتكز على تَوضيح المَعلومات بشأن التّطوُّرات السياسية بالبلاد، واعتبر دهب أن الزيارة كانت مُناسبة من حيث التوقيت، إذ أنّها تمّت في نفس الوقت الذي أعلن فيه الاتّفاق بين القوى السياسية في السودان، وأوضح أنّها تأتي ضمن الزيارات المُزمعة لرئيس المجلس العسكري في أفريقيا وغيرها من الدول، وأكّد أنّ الدبلوماسية السودانية أيضاً على مُستوى القِمّة، سَتعمل لدعم المَوقف السُّوداني وتَوضيح الحقائق خَاصّةً فيما يتعلّق بالتّطوُّرات السِّياسيَّة خلال الفترة المُقبلة.
صحيفة الصيحة
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