شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

كشفت الجبهة الثورية عن صدور قرار بإطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة. وأطلق المجلس العسكري أمس الأول سراح (٢٣٥) من أسرى حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وأكد القيادي بالجبهة التوم هجو، أن إطلاق سراح أسرى كل الحركات المسلحة، مسألة إجراءات فقط، وقال القرار صدر وخروج أسرى الحركات من السجون، مسألة زمن فقط، وسوف نتابع القرار مع الجهات المختصة حتى يخرج أسرى جميع الحركات المسلحة. وأكد أن إطلاق سراح أسرى حركة جيش تحرير السودان، بداية لإطلاق سراح الشعب جميعاً من عهد الاستبداد. وقال الفتية قاتلوا من أجل شعبهم بدمائهم ضد النظام البائد. الانتباهة المادة السابقة الصادق المهدي: لن اترشح في الانتخابات المقبلة المقالة القادمة الخارجية: رئيس المجلس العسكري أجرى مباحثات مع موسيفيني في يوغندا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الثورية تكشف عن صدور قرار بإطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.