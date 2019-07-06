الصادق المهدي: لن اترشح في الانتخابات المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي امس الجمعة على دوره خلال القترة الانتقالية في السودان مؤكدا بإنه سيكتفي بأداء دور العراب السياسي، ولن يقبل أي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، وإنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيعمل بكافة الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام.

وأوضح المهدي أن حزبه “قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولاً للمشكلات التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية”، مؤكداً ضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي لشخصيات غير حزبية. وأكد على عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية.