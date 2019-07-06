رئيس برشلونة يحدد "الأفضل من نيمار".. ويؤكد "اجتماع غريزمان"

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يفضل الفرنسي عثمان ديمبلي على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر صحفي "ديمبلي لاعب شاب وموهوب ومختلف عن كثير من لاعبي كرة القدم، يروق لي كما هو، وأرى أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم الحاليين، وأعتبره أفضل من نيمار".

وتابع "نعلم أن نيمار يريد مغادرة سان جرمان، لكننا نعلم أيضا أن فريق العاصمة الفرنسية لا يريد مغادرته".

ومن شأن هذا التصريح أن يغلق الباب أمام التكهنات التي أفادت بعودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعدما أبدى رغبته في مغادرة الدوري الفرنسي والعودة إلى ناديه السابق.

وكان نيمار قد غادر برشلونة، إلى صفوف باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة "تاريخية" بلغت 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ

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وبخصوص الشائعات التي انتشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية وتحدثت عن احتمال رحيل ديمبلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أوضح رئيس النادي "إننا نراهن على كوتينيو وديمبلي منذ قدومهما، وهما لاعبان أساسيان بصفوف الفريق، ونأمل أن يعودا برغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات".

كما تحدث بارتوميو، البالغ من العمر 56 عاما، عن صفقة أنطوان غريزمان، قائلا "عقد أول أمس الخميس اجتماع بين أحد مسؤولينا ونظيره في أتلتيكو مدريد بشأن إمكانية التعاقد مع غريزمان.. إنه لاعب يهمنا".

وكانت مصادر إسبانية أكدت قبل أيام أن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي غريزمان، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.