المعارضة الجزائرية تبحث خريطة طريق جديدة للحل الأزمة

وتستغني الوثيقة عن بعض النقاط الخلافية وهي استبدال رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية واستبدال الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا بحكومة توافقية مقبولة، كما تم الاستغناء عن عبارة "استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا"ومصطلح "الفترة المؤقتة" الجدلي وتعويضه بـ"الفترة الممهدة للانتخابات.
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