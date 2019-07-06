المعارضة الجزائرية تبحث خريطة طريق جديدة للحل الأزمة

كشفت وسائل إعلام جزائرية عن نص الوثيقة المتضمنة رؤية المعارضة الجزائرية التي ستنبثق عن ندوة اليوم، والتي تحتوي على خطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال ستة أشهر، وإطلاق دعوة للحوار الوطني.

وتستغني الوثيقة عن بعض النقاط الخلافية وهي استبدال رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية واستبدال الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا بحكومة توافقية مقبولة، كما تم الاستغناء عن عبارة "استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا"ومصطلح "الفترة المؤقتة" الجدلي وتعويضه بـ"الفترة الممهدة للانتخابات.