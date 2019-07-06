المهدي: نوصي بشخصيات غير حزبية للترشح للسيادي السوداني

كما أكد في تصريح للعربية على عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، موضحا أنه سيكتفي بلعب دور العراب السياسي، وأنه لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة، لكنه سيعمل بكافة الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام.
وكانت قوى الحرية والتغيير كشفت عن أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية عباس مدني إنه تم تأجيل مسألة المجلس التشريعي ليتشكل بعد مجلسي السيادة والوزراء.
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