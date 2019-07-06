ما هدف اجتماع بوتين بترامب ؟

وقال السفير لوكالة سبوتنيك: "نفترض أنه بعد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في أوساكا، تلقى المسؤولون الأمريكيون التعليمات اللازمة من الرئيس ترامب لتكثيف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".
وأشار السفير إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيلتقى في جنيف يومي 17 و 18 من الشهر الجاري، مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحدّ من التسلّح أندريا إل تومبسون، وسيتم خلال اللقاء بحث اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الحوار بالكامل، وهو أمر مهم ليس فقط للمصالح الروسية بل للمجتمع الدولي بأسره.
وأضاف السفير أن الحوار بين واشنطن وموسكو بشأن هذه القة "مطلوب وضروري ومناسب".
وكان الرئيسان، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي عقدت يومي 28 و29 حزيران/ يونيو.
واستمر اللقاء بين الرئيسين، لمدة ساعة ونصف الساعة، بحثا خلاله عدداً من القضايا الملحة على الساحة الدولية. ووجه الرئيس الروسي خلال اللقاء، دعوة لنظيره الأمريكي لزيارة روسيا خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية.
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