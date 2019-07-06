رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تمنياته للسودان وشعبه بأن يرسي دعائم الأمن والاستقرار ووحدة أراضيه واستعادة دوره الرائد عربيا ودوليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.