المهدي يقدم مبادرة للفترة الانتقالية في السودان

قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ، إن الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولاً للمشاكل التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية، مشيراً لضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي لشخصيات غير حزبية.

كما أكد المهدي على عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، موضحاً أنه سيكتفي بلعب دور العراب السياسي، وأنه لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة، لكنه سيعمل بكافة الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام.

وكانت قوى الحرية والتغيير كشفت عن أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم قوى الحرية عباس مدني إنه تم تأجيل مسألة المجلس التشريعي ليتشكل بعد مجلسي السيادة والوزراء.

الاتفاق بين المجلس الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير لاقى ردود فعل مرحبة حيث رحب السعودية بالاتفاق وأكدت دعمها للسودان وشعبه في كل ما يحقق لها الأمن والاستقرار.