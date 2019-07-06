غالية بن على تغنى فى مهرجان قرطاج الدولى (55) يوم 27 يوليو

تشارك المطربة غالية بن علي هذا العام بمهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 حيث ستغني النجمة التونسية يوم 27 من الشهر الجاري علي مسرح قرطاج الأثري الكبير .

ويفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجاري بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس

والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية .