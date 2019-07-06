لندن: سقوط القتيل ال69 خلال العام الجارى فى العاصمة البريطانية

وقالت الشرطة إنها عثرت على شاب عشريني يعاني جروحا جراء إصابته بطلق ناري في أحد شوارع منطقة ويمبلي، حيث نقل إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت الشرطة أنها اتصلت بأحد أقارب الضحية لتحديد هويته، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أحدا على خلفية الاشتباه به في الحادث حتى الآن، إلا أن المنطقة ستشهد وجودا أمنيا مكثفا.
وتشهد لندن بشكل خاص والمملكة المتحدة بشكل عام ارتفاعا في معدلات جرائم الطعن التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.
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