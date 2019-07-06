ساديو ماني: لن أكون أنانيا وسأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال لجماهير بلاده عقب اهدار ركلة جزاء امام اوغندا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في دور الـ 16 لبطولة كأس امم افريقيا.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما اهدرت مرتين حتى الان في البطولة."

واضاف قائلا: "منتخب بلادي يأتي أولا، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء اذا حصلنا عليها مستقبلا."

وكان ماني قد اهدر ركلتين حتى الان في البطولة أمام كينيا وأوغندا على الترتيب رغم تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد ٣ اهداف حتى الان.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم ١٠ يوليو الجاري في دور الثمانية باستاد القاهرة.

