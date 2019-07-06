سكالوني: نسعى لحصد الأرجنتين المركز الثالث فى كوبا أمريكا

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره التشيلى على تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كوبا أمريكا، فى تمام الساعة 9 مساء السبت .
وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلي غدا: "مباراتنا أمام تشيلي مهمة جداَ بالنسبة لنا، وتعني لنا الكثير، نريد أن ننهي البطولة بشكل جيد".
أضاف: "اليوم قبل التدريبات الأخيرة كان لدي حديث رائع مع اللاعبين، وهم طموحين لنحصد المركز الثالث في هذه البطولة".
وتابع: "يجب علينا النهوض ونلعب من أجل العشار غداَ، انها مباراة في غاية الأهمية، إذا واصلنا نفس نهج مباراة البرازيل سنكون بخير، الجميع مستعد ومتشوق للعب".
عين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم طاقم باراجواني بقيادة ماريو دياز لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأرجنتين وتشيلي في كوبا امريكا .
وخسر الأرجنتين من نظيره البرازيل بهدفين نظيفين فى الدور نصف النهائى لكوبا أمريكا، فيما تلقى منتخب تشيلى خسارة ثقيلة من نظيره البوروفى بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى البطولة .
ويعتبر مواجهة الأرجنتين وتشيلى إعادة لنهائى النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا والتى فاز فيها منتخب لاروخا باللقب.
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