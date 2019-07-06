رينارد يوجه الشكر لجمهور المغرب ويثير الجدل حول مستقبله

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، الشكر لجمهور أسود الأطلسي ، بعد الخروج من أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، ليثير الجدل حول مستقبله.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية تأهل المنتخب البنيني ضد نظيره المغربي بعد الفوز 4-1، وذلك جراء التعادل 1-1 بين المنتخبين حيث لعبا شوطين إضافيين ، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين الجمعة على ملعب "السلام"، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وقال رينارد على حسابه بموقع "تويتر: "أريد أن أقول في تلك اللحظة المؤلمة لكل الجماهير المغربية واللاعبين شكرا لكم، كنتم استثنائيون خلال تلك الفترة، أنا أحب اللاعبين والجماهير ويجب أن تتذكروا الأفضل من خلال مشوارنا وشكرا لكل من عمل على نجاحنا".

أضاف: " شكرًا لجماهير المغرب التي سافرت معنا إلى مصر وروسيا في كأس العالم، والذين شجعونا وقدموا لنا الدعم في كل مكان، كنتم رائعون دائمًا، وكرة القدم بها الفرح والحزن، لذلك نحن نحبها، ديما مغرب".