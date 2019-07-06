مدرب تشيلي يعلن غياب فيدال أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره التشيلى على تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كوبا أمريكا، فى تمام الساعة 9 مساء السبت .
وقال مدرب تشيلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "وجود فيدال اليوم أمام الأرجنتين صعب للغاية، اللاعب أصيب بالتواء بالكاحل في مباراة بيرو، الإطباء يقولون ان إصابة فيدال قوية جداَ، ومشاركته غداََ في محل شك، فلذلك لن يلعب".
أضاف: "الهزيمة أمام بيرو قد نسيناها، ونحن موجودين في ساوباولو اليوم للمركز الثالث، "سنلعب أمام خصم عنيد وقوي وهو المنتخب الأرجنتيني، ستكون مباراة مثيرة وممتعة".
واختتم: "اليوم قمت بتهنئة جميع أفراد المنتخب على مافعلناه لحد الآن لي هذه البطولة".
و عين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم طاقم باراجواني بقيادة ماريو دياز لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأرجنتين وتشيلي في كوبا امريكا .
وخسر الأرجنتين من نظيره البرازيل بهدفين نظيفين فى الدور نصف النهائى لكوبا أمريكا، فيما تلقى منتخب تشيلى خسارة ثقيلة من نظيره البوروفى بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى البطولة .
ويعتبر مواجهة الأرجنتين وتشيلى إعادة لنهائى النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا والتى فاز فيها منتخب لاروخا باللقب.
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