مدرب تشيلي يعلن غياب فيدال أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا

أكد رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي، على صعوبة مشاركة نجم الفريق أرتورو فيدال أمام الأرجنتين مساء السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره التشيلى على تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كوبا أمريكا، فى تمام الساعة 9 مساء السبت .

وقال مدرب تشيلي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "وجود فيدال اليوم أمام الأرجنتين صعب للغاية، اللاعب أصيب بالتواء بالكاحل في مباراة بيرو، الإطباء يقولون ان إصابة فيدال قوية جداَ، ومشاركته غداََ في محل شك، فلذلك لن يلعب".

أضاف: "الهزيمة أمام بيرو قد نسيناها، ونحن موجودين في ساوباولو اليوم للمركز الثالث، "سنلعب أمام خصم عنيد وقوي وهو المنتخب الأرجنتيني، ستكون مباراة مثيرة وممتعة".

واختتم: "اليوم قمت بتهنئة جميع أفراد المنتخب على مافعلناه لحد الآن لي هذه البطولة".

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و عين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم طاقم باراجواني بقيادة ماريو دياز لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأرجنتين وتشيلي في كوبا امريكا .

وخسر الأرجنتين من نظيره البرازيل بهدفين نظيفين فى الدور نصف النهائى لكوبا أمريكا، فيما تلقى منتخب تشيلى خسارة ثقيلة من نظيره البوروفى بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى البطولة .

ويعتبر مواجهة الأرجنتين وتشيلى إعادة لنهائى النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا والتى فاز فيها منتخب لاروخا باللقب.