(20) سودانيا بين ضحايا القصف الجوي على مركز ايواء اللاجئين بشرق ليبيا

ذكرت وكالات إن من بين ضحايا قصف مركز إيواء اللاجئين بتاجوراء شرقي ليبيا 20 سودانياً وادان بعض قيادات ابناء المجتمع الدارفوري ذلك الهجوم والمجزرة البشعة التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات بتحقيق دولي نزيه وشفاف وتقديم المتورطين في هذه المجزرة إلى محاكم عادلة تنصف الضحايا يذكر ان ليبيا تقع من ضمن حدود السودان مع دارفور