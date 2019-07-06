ماذا قال الامين العام للامم المتحدة حول نجاح الاتفاق السوداني

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تفاؤله بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه امس الجمعة 5 يوليو بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، حول ترتبيبات الفترة الانتقالية بالبلاد

وقال بيان صادر عن مكتب الامين العام ان أنطونيو غوتيريش هنأ الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على دورهما في التوسط في المحادثات التي تتم بقيادة سودانية وأثنى على الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد) لدعمها العملية.