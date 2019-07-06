الجيش السوري يستهدف نقاطا تابعة للمسلحين في السقيلبية

دمر الجيش السوري نقاطا محصنة تابعة للمسلحين، ردا على شنهم هجوما بالصواريخ على منطقة السقيلبية شمال غرب محافظة حماة.

وفي تفاصيل العملية، أفادت وكالة "سانا" بأن المسلحين اعتدوا من اتجاه تل ملح والجبين بالصواريخ على بريديج وكرناز والسقيلبية مخلفين أضرارا مادية.

ورد الجيش على الاعتداء برمايات مركزة على مصادر إطلاق الصواريخ ودمر نقاطا محصنة للمسلحين في المنطقة.

كما تصدى الجيش لهجوم شنته مجموعات من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" على قرية الحماميات من محاور تل الصخر والهبيط وكفرزيتا والأربعين والجبين مستخدمين دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات وعدد من الانتحاريين.

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وذكرت "سانا" أن الجيش خاض اشتباكات عنيفة ضد الإرهابيين الذين حاولوا إحداث خرق عبر انتحاريين وعربات مفخخة دمرت قبل وصولها إلى أهدافها.

وأسفرت الاشتباكات عن قتلى ومصابين في صفوف مسلحي "النصرة" في حين لاذ عدد منهم بالفرار إلى عمق المحاور التي انطلقوا منها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نفذ الجيش السوري ضربات مكثفة بالراجمات والمدفعية طالت مواقع لـ"الحزب التركستاني" في بلدة الزيارة وقرية المشيك شمال سهل الغاب في ريف حماة الشمالي، أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر في الأفراد وتدمير آليات وتحصينات ومنصات إطلاق صواريخ.