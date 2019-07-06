وأضاف روبيكوندي في تصريحات لهوف بوست، هذا الأسبوع، أنه يعتقد أن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب "مثيرون للاشمئزاز"، ووصفهم بأنهم "حثالة".
وأكد الممثل الإيطالي البالغ من العمر 47 عاما أنه لم يستفد أبدا من ثروة عائلة ترامب، وأنه يحترم طليقته إيفانا كثيرا، لكنه لا يشعر بذلك تجاه دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب. وقال: "هؤلاء الأشخاص يعبدون المال. ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات".
وأكمل قائلا: "دونالد الابن أحمق. إنهم لا شيء.. إنهم مقرفون. نحن نتحدث عن أطفال أغبياء، باستثناء إيفانكا. إنهم حثالة. قبل أن يقولوا أي شيء عني، سأغسل أفواههم بالصابون! إنهم وصمة عار على الإنسانية ".
كانت هذه تفاصيل خبر زوج إيفانا ترامب السابق يهاجمها: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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