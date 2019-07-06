نجما منتخب المغرب يقرران الاعتزال الدولي بعد الهزيمة من بنين

قرر نجما منتخب المغرب مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي، الاعتزال دوليا بعد الإخفاق في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن القائد الثاني للمنتخب المغربي، مبارك بوصوفة، كشف لشبكة "BBC" أنه حسم قراره بالاعتزال دوليا.

كما أشار لاعب الوسط كريم الأحمدي في مناسبات عدة قبل وأثناء البطولة المقامة بمصر، أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ"تعليق الحذاء" عند انتهاء المغامرة الأفريقية.

وفاز منتخب بنين على المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة بنتيجة (1/1)، في دور الـ16 من البطولة في ملعب السلام بالقاهرة.