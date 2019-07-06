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محكمة نيجيرية تأمر بالتحفظ على مجوهرات قيمتها 40 مليون دولار من وزيرة سابقة

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قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد فى نيجيريا، اليوم الجمعة، إن محكمة أمرت بالحجز الفورى على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب مصنوع خصيصا لوزيرة البترول السابقة ديزانى اليسون-مادويكى، وهى مقتنيات تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية فى بيان إن تلك المتعلقات تم العثور عليها فى عقار تعود ملكيته إلى اليسون-مادويكي.

وتولت اليسون-مادويكى منصب وزيرة البترول فى نيجيريا من 2011 وحتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا بغسل الأموال فى 2017. ولا يعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا ولم يرد محام عنها على طلب التعليق.

وسمحت محكمة للحكومة فى 2017 بالتحفظ النهائى على مجمع سكنى قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية فى لاجوس.

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