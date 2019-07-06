وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية فى بيان إن تلك المتعلقات تم العثور عليها فى عقار تعود ملكيته إلى اليسون-مادويكي.
وتولت اليسون-مادويكى منصب وزيرة البترول فى نيجيريا من 2011 وحتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا بغسل الأموال فى 2017. ولا يعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا ولم يرد محام عنها على طلب التعليق.
وسمحت محكمة للحكومة فى 2017 بالتحفظ النهائى على مجمع سكنى قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية فى لاجوس.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة نيجيرية تأمر بالتحفظ على مجوهرات قيمتها 40 مليون دولار من وزيرة سابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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