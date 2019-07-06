الأمم المتحدة تزيد ميزانية بعثتها إلى الصحراء الغربية بـ 10%

رفعت الأمم المتحدة الميزانية السنوية المخصصة لبعثتها إلى الصحراء الغربية "المينورسو"، بـ 10 فى المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الجمعة، على 22 مشروع قرار متعلقة بالميزانيات العامة المخصصة لبعثات حفظ السلام خلال المرحلة 2019- 2020، بميزانية إجمالية بلغت 6.51 مليار دولار.

وخصصت الجمعية العامة، دعما ماليا يقدر بـ60.45 مليون دولار ميزانية لتسيير بعثة "المينورسو"، ومقرها مدينة العيون فى الصحراء الغربية، وهى المنحة التى تغطى الفترة ما بين يوليو 2019 ونهاية يونيو 2020.

وتغطى هذه الميزانية المخصصة لـ"المينورسو"، عمل أكثر من 800 مراقب عسكرى و27 عنصرا من الوحدات و12 شرطيا تابعين للمنظمة الأممية، بالإضافة إلى 163 موظفا محليا.

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من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، فى تقرير سابق حول البعثة ذاتها، أن "المينورسو" مستمرة فى أداء مهامها الهادفة إلى "إيجاد حل لهذا النزاع وتنفيذ القرار الأممى بالصحراء المغربية والسهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين".

وأضاف جوتيريش: "ننتظر من البعثة الأممية التحقيق فى جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التى يزعم كل من الطرفين أن الطرف الآخر قد ارتكبها، وإطلاع فرق البعثة المعنية بانتهاكات وقف الاتفاقية بعملها شهريا".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الرصد الموثق للمنطقة بأكملها برا وجوا مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصا بالقرب من الجدار الرملى العسكري.