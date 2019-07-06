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أوغندا ضد السنغال.. إدريسا جويا أفضل لاعب فى المباراة

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اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، إدريسا جويا لاعب وسط فريق إيفرتون الإنجليزي ومنتخب السنغال الأفضل في مباراة منتخب بلاده مع نظيره منتخب أوغندا، والتي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "القاهرة"، في دور الـ16 للبطولة.

وقدم لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي أداء مميزا في لقاء اليوم وساهم فى سيطرة منتخب أسود التيرانجا على وسط الملعب طوال المباراة، بفضل تحركاته الرائعة ومجهوده الوفير.

وكان ساديو نجم فريق الإنجليزي، قد سجل هدف فوز السنغال بالمباراة فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء، كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من زمن المباراة.

ويواجه منتخب السنغال نظيره منتخب بنين، الذى أقصى المغرب بالفوز عليه بركلات الترجيح 4 – 1، فى ربع نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "القاهرة".

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