موعد مباراة السنغال وبنين فى دور الثمانية من أمم أفريقيا 2019

تحددت أولى مواجهات دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب السنغال مع نظيره منتخب بنين، على ملعب "القاهرة".

ويلتقى منتخب السنغال مع نظيره منتخب بنين فى دور الثمانية، فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل على ملعب "القاهرة".

وتأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2019، بعد تخطيه منتخب أوغندا، بهدف نظيف، سجله ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، التى جمعتهما على ملعب "القاهرة".

بينما نجح منتخب بنين فى تخطى منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1، والتى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب "السلام".