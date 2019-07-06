موعد مباراة السنغال وبنين فى دور الثمانية من أمم أفريقيا 2019

ويلتقى منتخب السنغال مع نظيره منتخب بنين فى دور الثمانية، فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل على ملعب "القاهرة".
وتأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2019، بعد تخطيه منتخب أوغندا، بهدف نظيف، سجله ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، التى جمعتهما على ملعب "القاهرة".
بينما نجح منتخب بنين فى تخطى منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1، والتى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب "السلام".
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