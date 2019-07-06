مدرب بنين: الثقة سر الفوز على المغرب ونحلم بالفوز بأمم أفريقيا

أكد ميشيل دوساييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه عمل على تحفيز لاعبيه ومطالبتهم بالثقة والإيمان بأنفسهم قبل المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب المغربي، الجمعة ،والتي فاز بها منتخب السناجب بركلات الترجيح، في ثمن نهائي "كأس أمم أفريقيا 2019" بمصر.

وقال المدرب الفرنسي عقب اللقاء: "طالبت اللاعبين في حديثي لهم قبل اللقاء بأن يثقوا في أنفسهم من أجل تحقيق الانتصار وهذا ما حدث ، لقد تفوقنا على منتخب كبير ومدرب كبير".

أضاف: "حالفنا الحظ في النهاية أمام المنتخب المغربي، لكن ما حققناه يعد مصدر فخر بالنسبة لنا، نشكر الجماهير وكل من دعمنا في الملعب".

وتابع: "عقب العبور لربع نهائي كأس أمم أفريقيا أصبحنا نحلم بحصد اللقب وإن لم نتمكن من حصد اللقب نتمنى أن نستمر في منافسات البطولة لأطول فترة ممكنة".

وكان منتخب المغرب قد صعد إلى دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما حل منتخب بنين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

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أما منتخب بنين فلم يتذوق طعم الانتصار أو مرارة الهزيمة في بطولة كأس الامم الافريقية حتى الآن بعدما حقق 3 تعادلات خلال مشواره في دور المجموعات.

وخسر منتخب بنين المواجهات الخمسة التي جمعته بنظيره المغرب، بواقع 3 مباريات رسمية ومباراتين وديتين، وعلى امتداد مواجهات المنتخبين سجل منتخب المغرب 19 هدفًا وتلقى مرماه هدفًا واحدًا فقط.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي المغرب وبنين في بطولة كأس الامم الافريقية، حيث سبق وأن إلتقي المنتخبان مرة واحدة ضمن منافسات دور المجموعات بنسخة 2004 التي أقيمت في تونس وانتهت بفوز المغرب برباعية نظيفة.