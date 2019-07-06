قطريليكس يكشف سر خطير عن تنظيم الحمدين

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قطر تتبرع بمبالغ هائلة لمراكز الأبحاث المرموقة، مثل معهد "بروكينغز" و"مجموعة الأزمات الدولية"، لافتا إلى أن قطر تدفع مبالغ هائلة من الأموال، وتبذل جهودًا دؤوبة للتهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، لدرجة أن الصحافة الأمريكية لا تملك أى معلومات دقيقة حول حجم لعبة النفوذ التى تمارسها قطر.
وأشار موقع "قطريليكس"، إلى أن قطر أنفقت عشرات الملايين على شراء جماعات الضغط ، كما تتبرع الدوحة بمبالغ هائلة لمراكز الأبحاث المرموقة، مثل معهد "بروكينغز" و"مجموعة الأزمات الدولية"، متباعة: ما هو الهدف المنشود؟ دفع النخب الغربية إلى الاعتماد على الأموال القطرى أو الأمل فى قبولها، وتخفيف معارضة واشنطن لدعم قطر للإرهاب والإسلام السياسي، وممارسة الضغط على المشرعين ووسائل الإعلام لإطلاق خطابات معادية لدول الباعى العربى المكافح لإرهاب الدوحة.
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