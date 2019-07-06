أردوغان: تركيا تمنح الناتو قوة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تمنح حلف شمال الأطلسي "الناتو" قوة، مؤكدا أن أنقرة ستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما بقي حلفاؤها ملتزمون بما يقع على عاتقهم.

وذكر أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل تخرج دفعة من الضباط في اسطنبول أن "تركيا تمنح حلف الناتو قوة، وستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما أن حلفاءها ملتزمون بذلك".

وأضاف أردوغان: "الجنود، الذين يمثلون تركيا أينما كانوا، يؤدون مهامهم على أحسن وجه، ويحظون بترحيب بسبب تمتعهم بقدرات عسكرية عالية، وتحليهم بمكارم الأخلاق، إلى جانب بنائهم علاقات اجتماعية".

وأكد أردوغان على مواصلة تركيا تنفيذ جميع المهام التي تتبناها في إطار الأمم المتحدة، وحلف "الناتو"، والمبادرات الأخرى.

وتابع في ذات السياق: "تركيا منذ أن أصبحت عضوا في حلف الناتو أدت جميع المهام على أحسن وجه، وما زالت تعمل لحفظ السلام تحت مظلة الناتو في العديد من الأماكن مثل أفغانستان وكوسوفو".