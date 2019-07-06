الأمن العراقي يلقي القبض على قيادي داعشي تنكر بزي نسائي

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "قوة من مديرية شرطة القيارة مركز شرطة إمام غربي التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على أحد عناصر داعش".
وأضاف أن "المتهم كان متخفيا بارتدائه عباءة نسائية سوداء اللون، وكان يعمل فيما يسمى بالمحكمة الشرعية للتنظيم".
وأشار معن، إلى أن "المقبوض عليه مسؤول عن عمل التوبات وإصدار حكم الإعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال فترة سيطرة عناصر التنظيم على مدينة الموصل"، موضحا أنه "قبض عليه داخل مبنى مهجور في قرية جنوبي المدينة".
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