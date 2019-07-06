ممثل أمريكي: ترامب "طاغية" وحقبته مليئة بالخوف والكراهية

وجه الممثل الأمريكي كريس إيفانز، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس بلاده دونالد ترامب، من دون أن يسميه، وذلك تعليقا على خطاب الأخير بمناسبة عيد الاستقلال.

ودعا الممثل، المعروف ببطولته فيلم "كابتن أمريكا"، الأمريكيين، في تغريدة، إلى تغليب الشجاعة على الطغيان.

وأضاف في التغريدة: "يوم استقلال سعيد. الرابع من يوليو يوم سعيد يمثل الشجاعة في مواجهة الطغيان. توقفوا لدقيقة وفكروا كيف سينظر التاريخ إلى هذا الفصل. الزمن يرسخ الحقيقة. هذه الحقبة من الخوف، الكراهية، الأكاذيب والتواطؤ، سوف تدرسها الأجيال القادمة.

يذكر أن كريس يواظب على انتقاد ترامب بدءا من ملف اتفاقية المناخ وليس انتهاء بروسيا على الرغم من نصائح المحيطين به بأن ذلك سيحطم مسيرته المهنية.