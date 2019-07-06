وفي بيان مقتضب أرسل لوكالة "رويترز" ردا على المزاعم الأمريكية، قالت وزارة الدفاع الصينية إن ذلك غير صحيح، موضحة أن "التقارير المعنية تجافي الواقع. أجرى (الجيش) مؤخرا تدريبات تضمنت إطلاق ذخيرة حية في المياه قرب جزيرة هاينان وفقا لجدول التدريبات السنوية".
وأضافت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات "غير موجهة لأي بلد أو أي هدف محدد".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت يوم الثلاثاء إن إطلاق الصواريخ أمر "مقلق" ومناف لتعهدات الصين بأنها لن تضفي طابعا عسكريا على الممر المائي الاستراتيجي.
وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة طلب عدم ذكر اسمه، إنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الصين اختبرت فيما يبدو قبل عدة أيام عددا من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن مضيفا أنه يجري حاليا إعداد تحليل مفصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تنفي مزاعم "البنتاجون" بتنفيذها تجارب صاروخية في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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