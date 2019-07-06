أردوغان يستقبل السراج في اسطنبول ويبحثان الوضع الليبي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في اسطنبول، آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب قضايا إقليمية، وفقا لوكالة "الأناضول".

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى الجمعة مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" باسطنبول، ناقش خلاله الجانبان "آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى".

ووفقا للبيان، فقد جدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، واصفا القوات بـ"غير الشرعية".

وأكد الرئيس التركي "وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا"، بحسب البيان ذاته.