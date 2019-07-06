اليونان تضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم قادمة من سوريا

قالت السلطات اليونانية إنها صادرت أكبر كمية حبوب من المخدرات في العالم قادمة من سوريا قيمتها تزيد على نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية اليونانية اليوم الجمعة إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات ضبطوا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات، وفقا لرويترز.

وذكرت أن 20 ضابطا شاركوا في العملية وتمت مصادرة 5.25 طن من المخدرات، وهي عبارة عن 33 مليون قرص كبتاغون، من حاويات تم شحنها من سوريا.

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وأشارت الوحدة في بيان لها أن "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار".

وينشط الكبتاغون الجهاز العصبي المركزي، وفي الستينيات، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاغون تفوق الفوائد الطبية وتم حظره.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن سوريا أصبحت مصدرا ومستهلكا رئيسيا للأمفيتامينات وخاصة بعد الحرب حيث زاد الطلب وأتاحت ظروف الحرب فرصا للمنتجين.