رئيس البرلمان العربي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية. وقال السلمي في بيان له "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم."

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