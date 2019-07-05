قوى الحرية والتغيير: إعلان رئيس الوزراء خلال أسبوع

كشفت قوى الحرية والتغيير أن الإعلان عن أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي سيتم خلال هذا الأسبوع، وأكدت أن ترشيحاتهم جاهزة، ووصفت الاتفاق الموقع مع المجلس العسكري، بالخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة.

وقال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الاتفاق مع والمجلس العسكري، يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل “الحرية والتغيير”، وأشار إلى أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة، وقال “إن المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء في السودان بشكل نهائي”، وأشار إلى أن الاتفاق مع “العسكري” رتّب مستويات السلطة وتوزيعها، واعتبر أن الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية، وأشار إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع.

من جانبه، تلا القيادي مدني عباس مدني، بيانا أوضح فيه نتائج المفاوضات، واعتبر أن ما تحقق يشكل مدخلاً لتنفيذ وتحقيق اهداف الثورة، وقال إنهم سيواصلون الطريق عبر شراكة مع كل القوى السياسية التي لم تُشارك في سلطة الانقاذ لتحقيق كل شعارات الثورة، وكشف أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانويين بمشاركة خبراء افارقة تنهي عملها خلال 48 ساعة ابتداء من صباح غداً السبت ليتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

بدروها، قالت عضو “الحرية والتغيير” ميرفت حمد النيل، أكدت وجود هناك ضمانات دولية بجانب المحلية ” وكشفت أن الانترنت سيعود خلال ايام بعد مراجعات امنية، كما سيتم تخفيف الوجود العسكري تدريجياً.