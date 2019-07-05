"ولد لبات" يكشف عن آلية إقليمية و دولية لتنفيذ الاتفاق بين "العسكري" و "التغيير"

شدد مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات، على أن الضمانة الأساسية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ترجع إلى إرادة السودانيين أنفسهم لمواجهة التحديات والتنسيق والعمل المُشترك لتنفيذ الاتفاق، فيما كشف عن آلية أقليمية ودولية لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه.

وقال ولد لبات في مُقابلة مع قناة “إسكاي نيوز” اليوم “الجمعة”، هناك “آلية دولية لضمان تنفيذ الاتفاق من الاتحاد الافريقي والأمم المُتحدة وربما الجامعة العربية والاتحاد الأوربي هذا شئ مألوف لتعبئة المجتمع الدولي لدعم وتنفيذ الاتفاق”، وأضاف ” ونؤكد شئ كررته كثيراً أن الضمانة الأساسية لتنفيذ الاتفاق هي إرادة السودانيين أنفسهم”.

ووصف ولد لبات الاتفاق بالحدث الكبير جداً للقارة الافريقية والمنطقة العربي والعالم، وولم يستبعد حضور مُكثف لبعض الرؤساء والزعماء في القارة الافريقية والعالمين العربي والإسلامي لحضور مراسم التوقيع النهائي للإتفاق.