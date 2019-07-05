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قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل رحلات مطار ألماني

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أعلنت الشركة التي تدير مطار فرانكفورت في ألمانيا اليوم الجمعة أن هناك توقعات بأن يتم تأخير أو تأجيل بعض الرحلات يوم الأحد المقبل بسبب العمل على إبطال مفعول قنبلة قديمة من زمن الحرب العالمية الثانية.

ونقلت "رويترز" عن شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت قولها إن على الركاب الذين لديهم رحلات يوم الأحد توقع تأخيرات لأن مسارات الرحلات ستُعدل خلال إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على مقربة من المطار.

واقترحت الشركة على المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران والدخول إلى موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة للتأكد إذا كان يوجد هناك تغيرات على رحلاتهم أم لا.  

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ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات في العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش من يوم الأحد وستؤثر أيضا على المواصلات العامة.

وأفادت الشرطة أن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص وهم من يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كغ.

وتوجد القنبلة على بعد 14 كيلو مترا غرب مطار فرانكفورت،  ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويا.

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