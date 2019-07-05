أعلنت الشركة التي تدير مطار فرانكفورت في ألمانيا اليوم الجمعة أن هناك توقعات بأن يتم تأخير أو تأجيل بعض الرحلات يوم الأحد المقبل بسبب العمل على إبطال مفعول قنبلة قديمة من زمن الحرب العالمية الثانية.
ونقلت "رويترز" عن شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت قولها إن على الركاب الذين لديهم رحلات يوم الأحد توقع تأخيرات لأن مسارات الرحلات ستُعدل خلال إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على مقربة من المطار.
واقترحت الشركة على المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران والدخول إلى موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة للتأكد إذا كان يوجد هناك تغيرات على رحلاتهم أم لا.
ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات في العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش من يوم الأحد وستؤثر أيضا على المواصلات العامة.
وأفادت الشرطة أن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص وهم من يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كغ.
وتوجد القنبلة على بعد 14 كيلو مترا غرب مطار فرانكفورت، ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل رحلات مطار ألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.