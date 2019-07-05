مايكروسوفت تعيد إطلاق Windows 1.0 بعد 34 عاما من إنشائه

كشفت شركة مايكروسوفت عن إطلاقها نظام تشغيل Windows 1.0، وهذا بعد 34 عامًا تقريبًا من إنشاء البرنامج.

وعبر تويتر نشرت الشركة تغريدة مفاداها "نقدم لكم Windows 1.0 الجديد كليًا مع ساعة و MS-DOS Executive، والمزيد !!".

Advertisements

وبحسب موقع The verge الأمريكي، نشرت الشركة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على تويتر يظهر فيه شعارات ويندوز التي تومض عبر الشاشة بترتيب عكسي، مع تشغيل موسيقى على غرار الثمانينات في الخلفية.

وقد قوبل الإعلان بردود فعل متباينة من عشاق ويندوز، وعندما سأل أحد مستخدمي تويتر عن سبب قرار مايكروسوفت عن إعادة إطلاق Windows 1.0 ، أجابت Microsoft "لأنه يأتي مع REVERSI!"

وتعد Reversi هي لعبة لوحية تم لعبها باستخدام أقراص مضاءة من جانب ومظلمة من الجانب الآخر.