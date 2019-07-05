مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، وندد بغارة جوية الثلاثاء، على مركز لايواء اللاجئين قرب طرابلس.
وأورد البيان الذي نوقش في اجتماع الأربعاء، وأرجأت واشنطن تبنيه لسبب مجهول، أن "أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن تسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، وتلتزم بوقف لإطلاق النار".
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