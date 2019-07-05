الصادق المهدي: سنعمل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام

أعلن زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، عن تقديم مبادرة بالحلول للمشاكل التي قد تطرأ في الفترة الانتقالية.



وأكد خلال تصريحات له نقلتها "العربية عاجل" على العمل الجاد لإقناع الحركات المسلحة السودانية بالانضمام إلى عملية السلام.

وأضاف المهدي: لن أقبل بأي منصب في المرحلة الانتقالية ولن أترشح للانتخابات السودانية، وسنوصي بشخصيات غير حزبية للترشح للمجلس السيادي السوداني.