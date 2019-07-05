ركلات الجزاء تخرج المغرب من كأس أمم إفريقيا 2019 (فيديو)

تجري الآن مباراة منتخبي المغرب وبنين ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتي تستضيفها مصر لغاية الـ19 من يوليو الجاري. وافتتح منتخب بنين باب التسجيل عن طريق مويس أديليهو في الدقيقة 53 من عمر المباراة. وعادل لأسود الأطلس، يوسف النصيري، في الدقيقة 75. وأضاع حكيم زياش فرصة إنهاء اللقاء لمصلحة المغرب، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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