الرئيس الأمريكي يهاجم مجلس الاحتياط الاتحادي

وقال ترامب في هجومه: "ليس لدينا مجلس احتياط يعرف ما يفعله"، مجدداً مطالبته للمجلس بخفض أسعار الفائدة، لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.
وجاء أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على مجلس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف في يونيو الماضي، إذ جاءت البيانات أفضل من التوقعات وأظهرت إضافة حوالي 224 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل الأمريكية، مع مؤشرات على تحسن الأجور.
ومن المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل الأمريكية بين العوامل التي يضعها مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي في الاعتبار، أثناء دراسة خفض الفائدة الأمريكية لتعزيز الاقتصاد.
وأشاد ترامب ببيانات الوظائف وقال إنها "أرقام عظيمة".
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