الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق على الهيئة الانتقالية في السودان

وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بـ"الاختراق"، الاتفاق الذي أعلن في السودان بين العسكريين وقادة الاحتجاج داعياً إلى تشكيل حكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني، إن "الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على انتقال مدته ثلاثة أعوام بقيادة مدنية، والذي أعلنه الاتحاد الأفريقي، يشكل اختراقاً".

وأضافت "من المهم أن تنفذ الأطراف الاتفاق بنوايا حسنة، وأن تواصل المحادثات حول القضايا العالقة".

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وتابعت المتحدثة، "يجب في وقت سريع تشكيل حكومة مدنية ذات سلطة قادرة على استعادة السلام، وضمان الرخاء الاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان للجميع في السودان".

وأكدت أنه "بمجرد تولي هذه الحكومة السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً للتعامل معها لدعم الانتقال".

وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على "مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاثة أعوام، قد تزيد قليلاً".