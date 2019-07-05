"اخبار الخليج 365" يهنئ الدكتور محمد صفاء بدرجة الأستاذية في مصر

تتقدم أسرة تحريراخبار الخليج 365، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء، مدير المستشفى الجامعى بجامعة الفيوم المصرية، بمنحه درجة الأستاذية من لجنة القطاع الطبي. ويعتبر الدكتور محمد صفاء، واحد من أهم أطباء العظام في مصر، والذي أرثى المنظومة الطبية بعشرات الأبحاث التي شارك بها ومثل بها وطنه في عدد من المؤتمرات الدولية والعالمية. وتتمنى أسرة التحرير " مزيد من النجاح والتقدم للدكتور محمد صفاء، لما يعكسه من قيمة ثمينة وصورة مشرفة لوطننا الغالي مصر. كما تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء، مدير المستشفى الجامعى بجامعة الفيوم، لحصولة درجة الأستاذية من لجنة القطاع الطبي.

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