ترحيب دولي وإقليمي بالإتفاق بين العسكري والحرية والتغيير

رحبت الإمارات وإثيوبيا وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الإفريقي بالاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان. واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.
كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. ونص الاتفاق
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