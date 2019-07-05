مسهور: دور تركيا باليمن سيتضح في هذا التوقيت

قال المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، إنه "منذ أعلن الرباعي العربي مقاطعة قطر أطلق إخوان اليمن حملتهم ضد الجنوب والإمارات".
وأضاف في تغريدات عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "اليمن واقع في تأثيرات قطر وإيران وعما قريب سيتضح دور تركيا كلاعب يبحث عن حصته في يمن ما بعد الحرب بحثاً عن موطئ قدم على حدود السعودية".
وأوضح: "غياب الأفق السياسي في اليمن يشجع كل القوى الأعجمية لتبحث عن نفوذ في بلد تتعدد فيه الولاءات".
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