8 يوليو.. حفل للهولندي أفروجاك بالمملكة العربية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية، خطة لتصبح ضمن أكثر 10 دول تقدم الترفيه على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك أقامت عدد من الحفلات الغنائية تضم نجوم عالميين.
وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الترفيه والتسلية بالمملكة تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل الهولندي أفروجاك يوم 8 يوليو الجاري بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر الحساب الرسمي لموسم جدة على تويتر.
أفروجاك هو دي. جاي هولندي، شارك مع أشهر الفنانين منهم ديفيد جوتا، وبيتبول، وإيفا سيمونس، وستيف أوكي، وسنوب دوج، وني-يو.
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