جوبا تجري لقاءات بقادة الحركات المسلحة السودانية بالجنوب

كشفت بعثة دولة جنوب السودان عبر سفارتها بالخرطوم عن لقاءات ومقابلات تجريها جوبا مع قادة الحركات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن الوساطة قطعت أشواطاً كبيرة لتليين المواقف السياسية لهذه الحركات.

وقال السفير ميان دوت رئيس البعثة في تصريح لـ(smc) اليوم (الجمعة) أن حكومة بلاده تلعب دوراً بارزاً في الوساطة مع المجموعات المسلحة بهدف دفعها لطاولة التفاوض مع الحكومة في الخرطوم، مبيناً أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في عمليات الوساطة بجانب عقد لقاءات مع فرقاء الحركة الشعبية قطاع الشمال وقادة الحركات الدارفورية وحثهم للحاق بطاولة الحوار والانضمام للأطراف المتحاورة مع المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجموعات أبدت رغبتها الأكيدة للمشاركة في الحراك السياسي والوصول إلى تراضي ورؤى مشتركة تحقق السلام بالبلاد.

ولفت دوت إلى أن الأطراف والتنظيمات والأحزاب والمكونات السياسية يدعمون مبادرة جنوب السودان ولعبها أدواراً متعاظمة في إقناعهم وأنهم وصفوا المبادرة بأنها خطوة إيجابية لعملية الاستقرار بالسودان.