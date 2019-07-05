قوى الحرية: الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم

أعلنت قوى الحرية والتغيير اليوم الجمعة، أنها ستواصل طريقها بشراكة مع كل القوى السودانية لتحقيق شعارات الثورة.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي لها، إن الاتفاق ينص على فترة انتقالية في السودان من 3 سنوات و 3 أشهر، وأن المجلس السيادي يتكون من 5 عسكريين و 5 مدنيين.

