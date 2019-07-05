التحالف العربي يُدمر منصة صواريخ حوثية في حجة

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، منصة إطلاق صواريخ حوثية، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق الصواريخ الحوثية الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، حسب موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

وستهدفت المقاتلات الجوية تجمعات حوثية أخرى في المنطقة.