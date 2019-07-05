الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

سيطر الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الجمعة، على مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية، غربي محافظة صعدة.
وتمكنت وحدات من اللواء السابع حرس، ولوائي السادس، والواجب من السيطرة الكاملة على تبة السمكة، وتبة الثائر في بني معين بمديرية رازح، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" اليوم الجمعة.
وضرب الجيش اليمني حصاراً خانقاً على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة تحصنت فيها ميليشيا الحوثيين.
ورافق المعارك غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، دمرت فيهها مدفعاً من عيار 14.5 في سلسلة جبل الأذناب.
وكثفت مدفعية الجيش اليمني قصف مواقع وتحصنيات الميليشيا الانقلابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين.
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